Mehr zum Festival "Wagen und Winnen"-Festival

10. und 12. September 2021



Alle Ausstellungen am Wochenende finden von 11-18 Uhr statt.



Eröffnungsevent am 10. September um 19 Uhr in der Brauerei Wande

Alperver Straße 19, 29410 Salzwedel



Bürgermeisterhof Salzwedel

Burgstrasse 18, 29410 Salzwedel



Henningen 52

29410 Salzwedel, Ortsteil Henningen



Hof Lahmann

Riebauer Dorfstraße 13, 29410 Salzwedel, Ortsteil Riebau



Weitere Veranstaltungsorte in Salzwedel:



Cafe Frida

Galerie Marie neun

Kultur Nische

Kunst im Raum

Kunsthaus

Böddenstedt – Kuhlturstall

Benkendorf D22



Veranstaltungsorte in der Altmark:



Altmersleben – Altmark Galerie Sabach in Kalbe

Bandau KulturGut Bandau in Beetzendorf

Berkau Kirschhof in Bismark

Bülitz Schulzenhof in Bismark

Dahrendorf Projekt Grenzkompanie in Dähre

Diesdorf Alte Darre

Gardelegen Alte Löwenapotheke

Geestgottberg „Schranken-Hof“

Hilmsen Atelierhaus in Wallstawe

Kahrstedt Galerie Boxstall und Lindenhof in Kalbe/Milde

Kaulitz Wolke 7/ Kaulitz 10 / Kaulitz 13 / Kaulitz 44 / Kaulitz 49 in Arendsee

Kerkhuhn in Arendsee

Klötze Atelier Lothar Schulz in Klötze

Kortenbeck Fachwerkhof Soltau in Dähre