Bekannt ist das Naturalienkabinett Waldenburg für skurrile Tierpräparate wie ein zweiköpiges Kalb, für Mineralien, eine Mumie, seltsame historische Geräte und vieles mehr. Inmitten der altertümlichen Schaukästen mit tausenden, dicht an dicht präsentierten Dingen erleben die Gäste, wie ein Museum früher aussah. "Es ist ein Kabinett, das es so nicht noch einmal weltweit gibt. Es ist wie eine Zeitkapsel. Sie steigen ein und fliegen 180 Jahre zurück und mit den Objekt-Geschichten eigentlich noch viel weiter", erzählt Fanny Stoye.

Heute sind die Museumsleiterinnen Fanny Stoye und Sandy Nagy Erbinnen dieser Sammlung. Sie bewerten vieles neu und gehen der Herkunft ihrer Schätze auf den Grund. Dabei geht es vor allem um Alltagsgegenstände wie Münzen, Kämme, Töpfe. Bei vielen wissen sie gar nicht, was sie da vor sich haben. Manches Ding erschreckt, so wie ein länglicher Stock an der Wand. Die Beschriftung erklärt ihn als "kurioses Sammlungsobjekt, ein Walpenis".



Aber Fanny Stoye erkennt etwas anderes darin: "Das waren Peitschen, die für die Prügelstrafe in den deutschen Kolonien genutzt worden sind. Wer gegen Kolonialrecht verstieß, wurde mit Hieben auf die blanke Haut bestraft. Das steht sogar auf einem Zettel im dazugehörigen Karton aus dem Depot. Aber die Ausstellung verschweigt dieses Wissen." Noch. Das Projekt zur Provenienzforschung soll neues Wissen generieren, das auch in die Ausstellung einfließen soll.