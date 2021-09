Es ist gut zehn Jahre her, dass sich der Nationalsozialistische Untergrund (NSU), ein rechtsterroristisches Netzwerk, in Eisenach selbst enttartnet. Es hat eine Vielzahl rassistischer Morde und Anschläge zu verantworten und sich zu ihnen bekannt. Der Kern des NSU lebte zunächst in Chemnitz und später in Zwickau. Die Macherinnen und Macher der Ausstellung "Offener Prozess" haben sie für den Chemnitzer Verein Asa FF entwickelt, weswegen der Fokus auf Sachsen liegt. Deswegen sollte die Wanderausstellung "Offener Prozess" auch zu erst in Chemnitz gezeigt werden.