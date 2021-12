Leipzig mal ganz anders: So lautet das Motto des "Planet Leipzig"-Kalenders, handgefertigt vom Atelier Zündwerk. Gezeigt werden typische Leipziger Gebäude wie die Oper, das Sportforum oder das Wintergartenhochhaus, die jedoch in fiktionale Szenerien montiert werden: So steht der Panoramatower plötzlich nicht mehr auf dem Augustusplatz, sondern vor dem japanischen Berg Fuji. In satten Farben und auf hochwertigem Papier gedruckt, ermöglicht dieser ausgefallene Kalender einen völlig neuen Blick auf vermeintlich Altbekanntes.

Bildrechte: Atelier Zündwerk