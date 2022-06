"Cranachs Bilderfluten", so lautet der Titel dieser auf einige Jahre angelegten Schau. Kurator Sebastian Dohe will hier nicht einfach nur Spitzenkunst ausstellen, er möchte sie in einen zeitgemäßen Kontext einbetten, Cranach neu erklären: als einen hochproduktiven Künstler, der in einer bilderarmen Zeit die Bevölkerung mit seinen Werken geradezu überwältigte. Und der ordentlich mitmischte beim Kampf um den wahren Glauben: