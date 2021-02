Eine Ausstellung im digitalen Raum ist eine, in der man einfach Bild nach Bild anklickt? Weit gefehlt. Studierende der Freien Kunst an der Bauhaus-Uni Weimar haben komplette virtuelle Räume aufgebaut, durch die man sich wie im Comupterspiel bewegen kann. Durch die Räume schweben Videos, Bilder und 3D-gescannte Skulpturen, die im vergangenen Sommer und Herbst im alten Funkhaus produziert wurden – unter anderem von Fabian Reetz: Bei den herumfliegenden Objekten handele es sich um gescannte Arbeiten, die einst physisch im Funkhaus stattgefunden hätten und nun teilweise in allen drei Räumen in verschiedenen Zusammensetzungen auftauchen würden, erklärt Reetz.

Fabian Reetz hatte im Funkhaus an einer sehr raumbezogenen Installation gearbeitet: Im Eingangsbereich füllte er mit seinem Kommilitonen Till Röttjer ein großes Becken mit schwarz gefärbtem Wasser. Aus dem dann, in einer Art kinetischer Installation, Blasen aus Latex aufstiegen. Dieses Kunstwerk war im November gerade fertig geworden, als der zweite Lockdown kam und ist deswegen nie für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Von einem Tag auf den anderen mussten sich die Studierenden also umorientieren – und erdachten ein komplett neues Ausstellungskonzept, eben im virtuellen Raum.

Auch wenn am Ende die Zufriedenheit überwiegt – bis zu dieser Erkenntnis ist es ein ziemlich langer Weg gewesen. Schon im vergangenen Frühjahr fingen die Schwierigkeiten für die Kunststudierenden an, als im Zuge des Lockdowns auch die Arbeitsräume und Werkstätten an der Bauhaus-Uni dicht machten. Felix Deiters, Fabian Reetzs und die anderen wurden mit ihrer teils raumgreifenden Kunst quasi obdachlos. So fingen sie auf eigene Faust an, neue Räumlichkeiten zu suchen und kamen sie ins alte Funkhaus, das ursprünglich von den Nazis in Weimar als NIetzsche-GEdächtnnishalle erbaut wurde. Felix Deiters: "Das Gebäude ist natürlich sehr belastet mit Geschichte und hat aber auch noch Hinweise darauf, was es vor kürzester Zeit auch mal war. Es gibt also noch Radio-Studios, die mit Schalldämmung verkleidet sind. Die Beschilderung ist noch da und verweist irgendwie auf Aufnahmesäle."