Seit zehn Jahren ist Surjasentana Intensivpfleger. Von Beginn an nahm er sich in ruhigen Minuten einen Skizzenblock und bannte auf Papier, was er sah. Kurze Zeit später schenkte ihm eine Kollegin einen Fotoapparat und er begann, auf diese Weise zu arbeiten. Mittlerweile hat er sich einen Ruf unter seinen Kolleginnen und Kollegen in Weimar erarbeitet. Sie freuen sich, wenn er ihre Arbeit auf seine Weise dokumentiert. Der gute Zusammenhalt auf der Intensivstation sei gerade in diesen Zeiten enorm wichtig, so der 35-Jährige. Es sei sehr belastend, zu sehen, wie Patienten sterben. "Ohne diesen Humor, und ohne dieses gute Team würden wir das gar nicht schaffen", sagt er.

Waren seine Krankenhaus-Bilder zu Beginn noch sehr realistisch, so hat sich Surjasentana in den vergangenen Monaten immer mehr davon entfernt. In jüngeren Werken sind die Gesichtskonturen nicht mehr erkennbar, die technischen Geräte beginnen zu verschwimmen. Die abgebildeten Patienten sind sowieso nie zu erkennen – er wolle ihnen nicht die Würde nehmen, sagt Surjasentana. Außerdem interessieren ihn die Arbeitsabläufe, die gute Arbeitsatmosphäre eben viel mehr.



"Das macht einfach Spaß, das Ganze zu malen. Es ist schön, ich mag diesen Prozess des Malens." So zieht sich Surjasentena immer mal wieder in sein Atelier zurück und verarbeitet dort seine Erlebnisse. Während viele Intensivpflegekräfte in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren erschöpft ihrem Job den Rücken gekehrt haben, macht er weiter. Auch wegen seiner Kunst.