Vor 100 Jahren Weimar 1922: Als Dada da war

Vor 100 Jahren, Ende September 1922, versammelte sich die internationale Kunst-Avantgarde in Weimar – der Stadt, die vor allem mit Klassikern wie Goethe und Schiller oder dem Bauhaus in Verbindung gebracht wird. Dadaisten wie Kurt Schwitters und Hans Arp oder Konstruktivisten wie El Lissitzky verlangten dem Thüringer Publikum so einiges ab.