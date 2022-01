So engagieren sich Weimarer Museen gegen Spaltung in der Gesellschaft

MDR KULTUR: Warum braucht es gerade jetzt diese gemeinsame Erklärung für ein solidarisches Miteinander in Weimar?

Ulrike Lorenz: Es gibt tatsächlich Anlass zur Sorge: Die Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, aber auch unser Oberbürgermeister in Weimar sind die Ziel von unakzeptablen, verbalen Entgleisungen und Kampfansagen geworden. Wir haben in der Pressekonferenz Berichte aus dem Alltag gehört, die einen schockiert zurücklassen.