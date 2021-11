Wie umgehen mit vergessenen Helden?

Was tun mit einem Helden-Denkmal, mit dem gerade jüngere Menschen nichts mehr anzufangen wissen? Wie sieht ein zeitgemäßer Umgang nicht nur mit Thälmann, sondern auch mit den anderen Heldinnen und Helden des Sozialismus aus? Diese Fragen treiben die Geschichtsprofessorin Silke Satjukow von der Uni Halle schon seit Jahren um: "Es wäre verkürzt zu behaupten, dass sie nicht gewirkt haben. Und es wäre noch verkürzter zu behaupten, dass sie womöglich nicht die richtige Sache angesprochen haben. Und das macht es so schön und so schwer, über diese Heldenfiguren zu reden, sie zu verstehen."

Die Geschichtsprofessorin Silke Satjukow von der Uni Halle Bildrechte: Silke Satjukow Es nützt den Menschen im Osten nichts, wenn man über Täve Schur, Ernst Thälmann oder Siegmund Jähn nur die eine Seite der Geschichte erzählt. Nämlich: Sie waren auch Funktionäre der Partei. Silke Satjukow, Geschichtsprofessorin Halle

Geschichte lebendig machen

Satjukow wird am Sonntag beim Festival zu Gast sein, im Rahmen einer Podiumsdiskussion hofft sie, auch mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Viele ältere Menschen hätten noch Erinnerungen an die Helden der eigenen Kindheit, es sei Zeit, diese zu teilen. Auch Festivalleiterin Nora Hilgert hofft, dass das Thema Helden eines ist, das zu Debatten einlädt und Geschichte lebendig macht - über die DDR-Zeit hinaus. Schließlich gebe es Heldenzuschreibungen schon seit der Antike, und sie seien über die Jahrtausende nie verschwunden, ganz im Gegenteil.

Helden seien in unserer Gesellschaft wieder total en vogue, erklärt Festivalleiterin Nora Hilgert: "Man spricht von den Corona-Helden in der Pandemie, die sich aufgeopfert haben im Pflegebereich oder auf den Intensivstationen. Wir reden wirklich von einem inflationären Begriff in der Werbung des Helden, oder der Heldin. Nichtsdestotrotz ist es ein Begriff, der weit in die Geschichte hineinreicht."

Von Goethe und Gropius bis Putin und Erdoğan

So dreht sich das Weimarer Rendez-Vous mit der Geschichte um so unterschiedliche Figuren wie Odysseus, Jeanne D'Arc oder Greta Thunberg. Und auch ganz unterschiedliche Gäste kommen zu Wort. Etwa die Chefin des Bauhaus-Museums: Ulrike Bestgen. Sie wird über Weimars Kulturheroen sprechen, von Goethe bis Gropius. Der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling dagegen beschäftigt sich mit Politikern der heutigen Zeit, die sich selbst gerne als Helden inszenieren, wie etwa Putin oder Erdoğan. Bröckling bringt dazu noch provokante Thesen mit nach Weimar: Er fragt, ob wir uns in der heutigen Zeit nicht endlich von Heldenzuschreibungen verabschieden sollten. So gibt es in Weimar viel zu diskutieren. Auch für Geschichtsprofessorin Silke Satjukow, die ihrerseits ein Ende des Heldentums für völlig undenkbar hält.