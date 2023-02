Konzeptkünstler aus Weimar Wie Benedikt Braun als Künstler reich werden will

Der Künstler Benedikt Braun stößt sich an den enormen Einkommensunterschieden in der Kunstbranche. Während viele am Existenzminimum leben, erreichen andere mit ihren Werken astronomische Preise. Der Weimarer setzt sich in seiner Kunst immer wieder mit diesem Problem auseinander. Durchaus mit einem Augenzwinkern: Er, so sagt er ganz offensiv, will auch das große Geld machen. Gerade unternimmt er einen neuen Versuch.