"Be our Voice" ist Farzane Vaziritabars Botschaft. Denn: Die Frauen im Iran brauchen unsere Unterstützung. Wege ihnen beizustehen, gibt es viele: etwa in den Sozialen Medien Bilder von den Protesten zu verbreiten, sich Demonstrationen in Deutschland anzuschließen oder künstlerische Aktivist*innen zu unterstützen.

Farzane Vaziritabar ist 1987 geboren, hat ihr Diplom in Malerei an der Schule für Bildende Künste, ihren Bachelor in Bildhauerei sowie ihren Master in Kunstwissenschaften an der Universität Teheran erworben. Ab 2018 studierte sie im internationalen Studiengang "Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien" an der Bauhaus-Universität Weimar und schloss 2021 darin ihren Master ab. Ihre Arbeit umfasst nicht nur ein breites Spektrum an Medien wie Skulptur, Installation, Video und Performance, sondern auch Cartoons und Zeichnungen. Sie hat ihre Werke weltweit in Einzel- und Gruppenausstellungen und öffentlichen Interventionen ausgestellt.