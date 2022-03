Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Jahres liegt auf dem Schriftsteller und Philosoph Christoph Martin Wieland (1733–1813), der vor 250 Jahren nach Weimar kam. Herzogin Anna Amalia hatte ihn 1772 zur Erziehung des Erbprinzen Carl August an den Hof berufen. Zum Jubiläum ist unter anderem eine neue Dauerausstellung auf dem Wielandgut Oßmannstedt vorgesehen, das in der Nähe von Weimar direkt am Ilmradweg liegt. Die Ausstellung an Wielands damaligem Wohnort soll am 2. September beginnen.