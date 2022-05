Im Schillerhaus dreht sich alles um die "Ode an die Freude", Schillers berühmten Text der heutigen Europahmyne. Schülerinnen und Schüler äußern sich im Video dazu, eine Dirigentin und ein Dirigent, verschiedene Bundestagsabgeordnete. Sie erzählen, was ihnen der Text bedeutet, wie er auf ihre politische Arbeit abfärbt. Auch kann man sich die Ode per Kopfhörer in anderen Sprachen anhören – so sollen die Worte aus dem Jahr 1786 in die heutige Zeit geholt werden und für den ein oder anderen Gedanken-Anstupser sorgen. Ein Plan, der aufzugehen scheint, immer wieder schauen Menschen mit Einkaufstaschen oder Stadtplan in der Hand neugierig herein.