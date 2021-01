"Hinterm Horizont geht's weiter..." – den Ausstellungstitel, eine Reminiszenz an ein Lied von Udo Lindenberg, hat Klaus Nerlich ganz bewusst gewählt. "Sowas Großes kann nie zu Ende sein" heißt es im dazugehörigen Songtext und das gilt für Nerlich aktuell im doppelten Sinne. Denn der Künstler leidet an einer Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium. Vor einem Vierteljahr etwa hätte ihn die Diagnose, von der er nur durch Zufall erfahren hatte, brutal überrascht, erzählt Nerlich bei der virtuellen Vernissage seiner Fotoaustellung in der Galerie des Thüringer Verbands Bildender Künstler in Erfurt.