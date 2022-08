Immersive Inszenierung von Chris Salter fürs Kunstfest Weimar

Der renommierte Computerkünstler Chris Salter hat sich diese immersive Inszenierung ausgedacht. Salter hat dafür neueste Technik des Facebook-Konzerns Meta ergattert – die Brillen sind Pass-Through-Video-fähig, das heißt, sie können das wiedergeben, was wir in echt sehen würden – in diesem Fall also die alte, riesige Fabrikhalle in Weimar – und sie können dahinein virtuelle Elemente zaubern: "Das ist also kein normales VR-Stück mit einer nur computergenerierten, in sich abgeschlossen Welt", betont Salter.

Das ist kein normales VR-Stück. Wir benutzen hier eine neue Technologie: Pass-Through-Video. Da nimmt man den Kamera-Feed aus der Brille und sieht auch die echte Welt! Chris Salter über "Animate" Computerkünstler

Dazu gibt es per Kopfhörer noch Klänge auf die Ohren und die Stimmen der zwei Schauspieler von Laurie und Daniel, die wiederum auch als echte Personen in der Halle stehen. Ganz schön kompliziert ... "Ja, es ist schwer, sich das vorzustellen. Es ist sogar schwer, wenn man es macht", sagt Steve Karier, der den Daniel spielt: "Weil man nicht sieht, was man macht." Karier muss plötzlich als echter Mensch mit virtuellen Steinbrocken kämpfen, die in der Fabrikhalle auftauchen: "Das hier ist so was von anders in den Anforderungen als das, was seit tausenden Jahren Schauspielkunst ist. Nicht nur weil es Elemente gibt, die nicht zu kontrollieren sind, die mir ihre Bildhaftigkeit aufzwingen, sondern weil Sachen passieren, die kein Mensch vorhersehen kann."

"Animate"-Besucherinnen und Besucher in der KET-Halle in Weimar. Ein Bus-Shuttle verkehrt vom Marktplatz aus dorthin.

Grenzen zwischen Realität und Pixel-Welt verschwimmen

In dem Moment, wo die Steine auftauchen, beginnt diese Performance, ihr immersives Versprechen einzulösen – sie lässt die Grenzen zwischen Realität und Pixelwelt verschwimmen. Dutzende Steine fliegen auch auf mich zu, ich versuche ihnen auszuweichen, hebe einen Arm um sie abzuwehren – und das funktioniert tatsächlich, die Steine ändern ihre Bahn, fliegen vorbei. Ein Dröhnen durchfährt dazu die riesige Halle, der Boden vibriert.



"Und das ist der Versuch, mit Klang, mit Bildern, mit Körpergefühl diese gewalttätige Natur zu inszenieren", kommentiert Chris Salter. Dazu melden sich wieder Laurie und Daniel: "Schau mal da drüben, auf der anderen Seite vom Fjord, die Bäume wandern. – Daniel, ich glaube das ist ein Erdbeben. Nein, das sind isostatische Ausgleichsbewegungen – ... deine Haare!"

Kampf mit den Datenmengen: "Animate"-Optik nicht ganz perfekt

Führen durch den Augmented Reality Parcours "Animate": Die Stimmen von Laurie und Daniel übernehmen zwei Schauspieler. So klar die Stimmen auch zu hören sind, die Optik von "Animate" schränkt das das Vergnügen ein wenig ein. Das Team hatte im Vorfeld mit erheblichen technischen Probleme zu kämpfen, die Datenmengen waren einfach zu groß. Der Blick durch die Brille zeigt die echte Halle deswegen nur in Schwarz-Weiß und arg verpixelt, an die Ästhetik heutiger Computerspiele kommt das nicht heran. Auch die Rolle der zwei Schauspielenden wirkt nicht ganz schlüssig, vielleicht, weil die erste Hälfte der Performance wegen der technischen Probleme kurz vor der Premiere noch in eine Lesung umgewandelt wurde.

Und doch – für ein paar Minuten geht "Animate" durch Mark und Bein. Die alte Industriehalle in Weimar wird zu einem anderen Ort. Einfach mal ausprobieren!