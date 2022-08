Der renommierte Computerkünstler Chris Salter hat sich diese immersive Inszenierung ausgedacht. Salter hat dafür neueste Technik des Facebook-Konzerns Meta ergattert. Die Brillen sind Pass-Through-Video-fähig, das heißt, sie können das wiedergeben, was wir in echt sehen würden – in diesem Fall also die alte, riesige Fabrikhalle in Weimar – und sie können dahinein virtuelle Elemente zaubern: "Das ist also kein normales VR-Stück mit einer nur computergenerierten, in sich abgeschlossen Welt", betont Salter.

Computerkünstler Chris Salter kreierte "Animate" mit neuester Technik des Meta-Konzerns: Pass-Through-Video. Bildrechte: Privat