Zum 100. Geburtstag des Haus Am Horn widmet die Klassik Stiftung Weimar ihr Jahresprogramm 2023 dem Thema Wohnen. Zentraler Ort des Themenjahrs werde das Bauhaus-Museum sein, sagte die Präsidentin der Stiftung, Ulrike Lorenz, am Donnerstag in Weimar. Dort werde ab Freitag die Ausstellung "Wege nach Utopia: Wohnen zwischen Sehnsucht und Krise" zu sehen sein.