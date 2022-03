WerkBank Weimars Kreativszene bekommt neues Zuhause

Die Schubertstraße 10 in Weimar ist eine Adresse, in der man nicht unbedingt ein Kreativzentrum erwarten würde. In dem herrschaftlichen Gebäude in bester Lage war früher eine Bank untergebracht. Doch wenn es nach dem Willen von rund 25 Engagierten geht, werden hier bereits im Sommer Grafikdesignerinnen, Klangkünstler und Illustratoren einziehen. Darunter befindet sich auch Sebastian Kirschner: "Die WerkBank wird im besten Fall dann so eine Art Thinktank für Weimar, wo Ideen zusammenkommen und Schwarmintelligenz entsteht."