Warum das so ist? "Keine Ahnung. Früher habe ich viel porträtiert, auch Akt gemalt, das hat sich irgendwie verschoben. Da sind mir andere Dinge wichtiger geworden, Stimmungen zum Beispiel", sagt die Malerin, die eine Frau mit vielen Talenten ist. Sie zeichnet auch, ist in den grafischen Techniken zuhause und war auch mal in der Meißner Porzellanmanufaktur tätig. Wenn sie auf Reisen ist, hat sie den Skizzenblock immer dabei. Zum Festhalten der Stimmung, der Situation. "Dann notiere ich mir auch die Farben. Zuhause im Atelier kann ich das dann alles wieder aufleben lassen", erklärt sie. Und so können wir teilhaben an den vielen Reisen, die Gudrun Petersdorff in den letzten Jahren um die halbe Welt geführt haben. "Andere brauchen das vielleicht nicht so. Aber ich zehre davon, in meinem Werk. Eindrücke sammeln, indem man reist, das ist wichtig. Für mich jedenfalls."