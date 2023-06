Ausstellung, Filme und mehr Werkleitz Festival befasst sich künstlerisch mit Bergbau-Folgen

Am Freitag, den 2. Juni, beginnt in Wiederstedt im Kreis Mansfeld-Südharz das Werkleitz Festival. Bis zum 18. Juni befasst es sich an Orten wie dem Schloss Oberwiederstedt oder einem Kino in Halle mit dem Bergbau in Sachsen-Anhalt und seinen Folgen – in einer Ausstellung, mit Filmen und Workshops für Kinder. Auch der Dichter Novalis spielt in diesem Jahr eine besondere Rolle in dem Programm des Festivals, das kostenlos besucht werden kann.