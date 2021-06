Übersicht Diese Museen in Thüringen öffnen wieder

Hauptinhalt

Auch in Thüringen öffnen viele Museen wieder ihre Türen – etwa das Bauhaus-Museum in Weimar oder das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen. Welche Museen außerdem geöffnet sind und welche Corona-Auflagen beim Besuch zu beachten sind, zeigt unsere Übersicht.