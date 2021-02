Doch diese Aussicht hing von einem sensiblen Konstrukt ab: Die Immobilie selbst hat die Stadt Merseburg in Erbpacht von der Domstiftung übernommen. Die Errichtung der Galerie kostete die öffentliche Hand um die 2,6 Mio. Euro. Der Verein, der die Galerie bis heute betreibt, ist eine Vereinigung von Menschen im Ehrenamt. Die Werke, die hier gezeigt werden, befinden sich im Besitz der Willi-Sitte-Stiftung, die nie auf gesunden Füßen stand. Das Problem damals sei gewesen, dass das Geld der Stiftung für das große Konvolut von rund 1250-1300 Werken, die in die Stiftung einflossen, nicht ausreichte: "Eine Stiftung lebt nun einmal von den Zinsen", so Finger.

Ein Teil des frühen Werkes hängt noch in den oberen Räumen. Im Foyer leuchtet eine Metallarbeit, Kunst am Bau in der typischen Handschrift von Willi Sitte. Doch was sich da momentan wie Willis Resterampe präsentiert, soll sich ab Juli diesen Jahres in eine große Geburtstagsausstellung zu Ehren des Malers verwandeln. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Moritzburg in Halle und der Hilfe vieler Künstlerkollegen: "Wir haben zur Zeit ungefähr 75 Künstler, die bereit sind, ein Werk für die Geburtstagsausstellung zur Verfügung zu stellen. Es ist ein breites Spektrum seiner Kollegen, Bekannten – vielleicht nicht immer Freunde", erklärt Finger. Der Galerieleiter wolle sich mit der Ausstellung von Sitte verabschieden. Zudem hoffe er auf die Möglichkeit einer erneuten Zusammenarbeit mit Sittes Familie: "Sie merken, ich bin Optimist bis zum geht nicht mehr. Sonst hätte ich schon alles hingeschmissen", meint Michael Finger, der sich weiter dafür engagieren wird, dass der Name Willi Sitte am Galeriegebäude auf dem Merseburger Domberg zu lesen ist.