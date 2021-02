Üppige Körper, die vor Kraft strotzen. Liebende Leiber wie im Geschlechterkampf. Fleischeslust und Farbwucht in großen Formaten – das war am Ende sein Markenzeichen.

"Lieber vom Leben gezeichnet"

Sittes "Liebesspiel im Wasser", 1990 Bildrechte: imago images / Eckehard Schulz Der Hallenser Maler Willi Sitte wusste, Körper in allen möglichen Stellungen auf die Leinwand zu bannen. Er brauche "ein gewisses Format, ein Volumen", um sich zu entfalten, kommentierte er selber. "Lieber vom Leben gezeichnet, als von Sitte gemalt", so ging ein Kalauer zu DDR-Zeiten. Biografin Gisela Schirmer entgegnet, der Mensch an sich sei Sittes Thema gewesen. Da liege es nah, ihn in seiner Nacktheit zu zeigen. So lasse sich sehr viel ausdrücken – Positives und Negatives. Auf derbe Sinnlichkeit will sie ihn nicht reduziert wissen. Sittes Werk sei facettenreicher.



Tatsächlich hat der Autodidakt lange experimentiert. Nicht nur als Maler, sondern auch mit seiner Rolle als Künstler-Funktionär in der DDR.

Linientreu und eigensinnig?

Bernhard Heisig, Erich Honecker und Maler Willi Sitte 1987 im Gespräch auf der X. DDR-Kunstausstellung in Dresden Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hässler Sitte gab sich zugleich linientreu und eigensinnig im Bestreben, künstlerische Souveränität zu wahren. Als langjähriger Präsident des Künstlerverbandes und als Mitglied in Volkskammer und im Zentralkomitee hatte er von 1974 bis 1988 großen Einfluss. Bereits ab 1951 war er Lehrer an der Kunstschule Burg Giebichenstein in Halle.

Ulrich Reimkasten, Maler aus Halle und Student bei Sitte Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ulrich Reimkasten hat Sitte als Professor erlebt – und mit ihm gestritten. Er beschreibt ihn als lebenslustig, genussfreudig – und tolerant. Als Reimkasten die Biermann-Ausbürgerung 1976 nicht mit seiner Unterschrift unterstützen wollte, habe Sitte ihn vor der Exmatrikulation bewahrt, erzählt er. Später seien sie Freunde geworden. Heute arbeitet Reimkasten in Sittes ehemaligen Studio an der Frohen Zukunft in Halle. Er weiß, dass Sitte sich den deutschen Malern der Renaissance verpflichtet fühlte, Dürrer und Hans Baldung Grien: "Und das sind auch Maler des Fleisches, der Oberfläche, der Haut."



Außerdem gelten sie als Meister der Zeichenkunst. Dass Sitte einer werden würde, war dem Arme-Leute-Kind aus dem tschechischen Kratzau nicht in die Wiege gelegt.

Wie das Arme-Leute-Kind aus Böhmen große Kunst entdeckt

Sittes Mutter war Dienstmädchen, sein Vater Zimmermann und Mitbegründer der tschechischen kommunistischen Partei. Anders als seine sechs Geschwister verkroch sich der verträumte Junge lieber auf dem Heuboden, um zu zeichnen.

Willi Sittes Gemälde: Elternbild II (l.), zu sehen 2001 in einer Ausstellung im Kunstverein Talstraße e.V. Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Der Schuhmacher der Familie wusste um seine Leidenschaft. Da er den Schlüssel zum Heimatmuseum verwaltete, verhalf er Sitte zum ersten großen Kunsterlebnis: Josef Ritter von Führich, ebenfalls geboren in Kratzau und genannt "der Theologe mit dem Stifte", war seinerzeit in ganz Europa bekannt mit seinen Zeichnungen religiösen Inhalts, später für Historiengemälde. Bald zeichnete Sitte in seinem Versteck unzählige Blätter zu den Kämpfen der Hussiten und den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Für größere Formate fehlten noch die Mittel. Da traf es sich, dass die Eltern die Empfehlung bekamen, den Jungen zur Ausbildung auf die Textilmusterzeichenschule zu schicken. In der Bibliothek des nordböhmischen Gewerbemuseums wurden die Alten Meister Sittes Lehrer.



Schließlich delegierte man ihn 1940 auf die Hermann-Göring-Meisterschule für Monumentale Malerei in Kronenburg an der Eifel. Zu Professor Werner Peiner, der die neue Reichskanzlei ausstatten sollte. Als Lehrling sei er bereits für Meisteraufgaben eingesetzt worden, berichtete Sitte später. Das bedeutete: Figuren und Faltenwurf. So stand er bald in sechs Meter Höhe und zeichnete überlebensgroße Gestalten für wandhohe Gobelins mit den Schicksalsschlachten Germaniens.

Von der Ostfront nach Italien: Soldat, Deserteur, Partisan

Inzwischen hatte Deutschland tatsächlich einen Krieg begonnen. Zunächst spürte Sitte davon nicht viel. Das sollte sich ändern. Nach einem Jahr der Ruhe, befreit von Arbeits- oder Wehrdienst, in dem keiner nach seiner kommunistischen Vergangenheit fragte oder warum er nicht in der HJ gewesen sei, wie Sitte sich erinnerte. In einem Brief an Hermann Göring beschwerten sich die Schüler 1941, malen und nicht nur Helden vergrößern lernen zu wollen.