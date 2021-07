Ausstellung "Win/Win" in Leipzig zeigt junge Kunst-Talente aus Sachsen

Atmosphärisch dicht, gar ein Gesamtkunstwerk, ist jenes, in dunkles Graphitgrau getauchte Kabinett, das die Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung "Win/Win" in der einstigen Maschinenhalle auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei, der Halle 14, erschaffen haben. Werke von drei Künstlerinnen und einem Künstler werden darin gezeigt – alle ausschließlich in weißen oder hellen Farben gehalten, teils skulptural, teils in 2D, meist filigran ausgeführt. Man merkt, hier waren Dresdener Ausstellungsgestalter mit Sinn fürs Barocke am Werk! Nun schon zum 11. Mal präsentiert die Halle 14 die neueste angekaufte Kunst des Freistaates Sachsen, beauftragt durch die in der Landeshauptstadt ansässige "Kulturstiftung". Michael Arzt, Leiter der Halle 14, freut sich jedes Jahr aufs Neue über diese Kooperation – und betont mit Blick ins Kabinett die vielen zarten, weißen Arbeiten in der Ausstellung: "Karen Packebusch hat eine Bomberjacke aus Paracetamoltabletten gebastelt, Lucia Graf war in Thessaloniki, wo das Kaffeesatzlesen dazu gehört. Weiße Portraits eines Bienenstocks hat uns Roswitha Maul hier mitgegeben, ein bisschen kunsthistorischer geht es dann bei den Arbeiten von Thomas Judisch zu." Mit zwei irritierenden weißen Medaillons, teils aus Stuckformen, wie sie in Baumärkten zu finden sind, teils aus handgemachten Spuren klassischer Reliefkunst, spielt der in Dresden studierte Konzept-Künstler Thomas Judisch, gibt Reminiszenzen an die Kunstgeschichte und abstrahiert sie.

Im Hintergrund ist die Bomberjacke aus Paracetamoltabletten von Karen Packebusch zu sehen, links Fotografien von Hanna Stiegler. Bildrechte: HALLE 14 | Büro für Fotografie, 2021