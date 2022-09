Der Holzschnitt "Die apokalyptischen Reiter" (1497/98) von Albrecht Dürer Bildrechte: dpa

21 ganzseitige Holzschnitte schufen Cranach und seine Werkstatt, von denen hier allerdings nur sechs im Original gezeigt werden. Auch das Septembertestament selbst ist nur als Faksimile zu sehen, (das Original ist ein paar Häuser weiter in der reformationsgeschichtlichen Bibliothek zu bewundern), denn in dieser Schau geht es vielmehr um die sich über die Jahrhunderte tradierten Bildmotive. So hat sich Cranach damals schon an den Holzschnitten von Albrecht Dürer orientiert. Dessen bekanntestes Motiv der vier apokalyptischen Reiter, die Krieg, Tod, Teuerung und Herrscherwillkür über das Land bringen, prägt die Kunstgeschichte bis heute, zeigt Schmidt: "Dieses Motiv ist so prägnant, das es auch in den kommenden Jahrhunderten immer wieder von den Künstlern aufgegriffen wurde. Und deswegen sehen wir gegenüber eine Position des zwanzigsten Jahrhunderts von Santos Balmori, der auch die vier apokalyptischen Reiter zeigt, die über die Welt reiten, über China zum Beispiel, drüber hinweg über Spanien. Und die Reiter tragen die Gesichtszüge von Hitler, von Franco, von Mussolini."