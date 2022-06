Bei einen Escape-Spiel müssen Teams in verschiedenen Räumen Rätsel knacken – im Wittenberger Augusteum u.a. in einer Küche.

So gibt es für das Spiel bis zu fünf Räume, die durchforstet werden können, so die Küche, das Übersetzerbüro mit Philipp Melanchthon oder die Druckerei. Alle wurden für das Spiel bunt und ansprechend ausgestattet und es gibt hier jede Menge Indizien.

In den Rätseln sind aber auch Fakten versteckt. So, wie ein Buch gedruckt wird, bei Luther nämlich mit einzelnen Lettern. Oder aus welchen Sprachen Luther die Bibel übersetzt hat. Solche Dinge lernen die Kinder spielerisch während der Rätsel, sagt Mühlmann. Es ist also Geschichte zum Mitmachen. Man braucht Köpfchen und muss sein Wissen zusammentragen – denn nur so kann man das Rätsel lösen.