Reformationsjubiläum 2017: Wittenberg im Zentrum der protestantischen Welt

Auch in Eisleben und Mansfeld wurde thematisch an Luther erinnert vor allem natürlich durch die drei modernen und interaktiven Dauerausstellungen in den Museen. Höhepunkt war dann aber für alle drei Standorte das Reformationsjubiläum 2017 und die bereits zehn Jahre vorher ausgerufene "Lutherdekade", durch die man auch auf wissenschaftlicher Ebene internationale Aufmerksamkeit generieren konnte, sagt Rhein: "Wir haben mit Kollegen Ausstellungen in New York, in Atlanta und in Minneapolis gemacht. Wittenberg war ja doch ein Jahr lang der Mittelpunkt nicht der ganzen Welt, aber zumindest der protestantischen Welt."

Jubelnd vermeldete man einen Rekord von 250.000 Besuchern. Dann aber wurde es doch sehr still um Luther. Für die Stiftung ein Durchatmen, findet Rhein. Man habe die Zeit zu einem Relaunch genutzt, mit neuem Erscheinungsbild und Markenname.

Relauch 2022: LutherMuseen

So nennt man sich jetzt LutherMuseen. Dazu erklärt Rhein: "Das finde ich gut so, dass wir uns kritisch prüfen und neu aufstellen, eine neue Gestaltung finden, die frischer, offener, attraktiver ist. Als eine Stiftung, die in den nächsten 25 Jahren sich auch gesellschaftspolitisch einmischen will, die ihre Themen als gegenwärtig platzieren möchte."

Wie beim nächsten großen Jubiläum: Denn 2024/25 erinnert auch Sachsen-Anhalt an 500 Jahre Thomas Müntzer und den Bauernkrieg. Eine große Chance für das Mansfelder Land, findet Rhein, aber durchaus auch eine Herausforderung. Denn, das habe er in den vergangenen 25 Jahren auch gelernt – die Provinz ticke anders und lasse sich auch touristisch nicht ganz so leicht bespielen:

"Da wird die große Herausforderung sein, das Bauernkriegs-Jubiläum mit vielen Partnern gemeinsam zu gestalten, rüberzubringen: 'Das Mansfelder Land ist eine Reise wert.' Denn das liegt nicht an den großen Verkehrsströmen. Das liegt nicht an der Elbe. Es geht kein vielbefahrener Fahrradweg vorbei wie in Wittenberg. So wird es unsere Aufgabe sein, möglichst viele Menschen nach Eisleben und nach Mansfeld zu verführen."

Diese Aufgabe wird dann aber schon sein Nachfolger Thomas T. Müller übernehmen, denn Ende des Jahres geht Stefan Rhein in den Ruhestand. Und der Reformationshistoriker aus Thüringen, Thomas T. Müller, geht an den Start.