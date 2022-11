Voreinsvorsitzender Joachim Zander des des Geschichts- und Forschungsvereines "Wasag Haupt-Werk Reinsdorf" e.V. will aus dem ehemaligen Sprengstoffwerk in Wittenberg ein Museum zum Anfassen machen. Noch sind hier nur wenige Ausstellungsstücke zu sehen.

Voreinsvorsitzender Joachim Zander des des Geschichts- und Forschungsvereines "Wasag Haupt-Werk Reinsdorf" e.V. will aus dem ehemaligen Sprengstoffwerk in Wittenberg ein Museum zum Anfassen machen. Noch sind hier nur wenige Ausstellungsstücke zu sehen. Bildrechte: MDR/André Damm

Während des Zweiten Weltkrieges arbeiteten in dem Rüstungsunternehmen bis zu 14.800 Menschen. In Wittenberg wurde hergestellt, was das deutsche Militär an Schießpulver und Sprengstoff benötigte. Nach Ende des Krieges wurde das gesamte Areal von der Sowjetarmee besetzt. Die Soldaten demontierten wichtige Anlagen, der Rest wurde eingeebnet. Binnen kurzer Zeit war von der Wasag-Fabrik kaum noch etwas zu sehen. Später siedelten sich auf dem Gelände zuerst eine Lungenklinik, dann ein Krankenhaus an.