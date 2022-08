Der Reformationshistoriker Thomas T. Müller wird neuer Direktor und Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Das hat die Staatskanzlei in Magdeburg am Freitag bekanntgegeben. Demnach setzte sich Müller im Auswahlverfahren gegen 13 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Mit Thomas T. Müller werde "die überaus erfolgreiche Arbeit der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt auf hohem Niveau fortgesetzt", sagte dazu Landeskulturminister Rainer Robra.