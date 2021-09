Der Kunsthistoriker und Generaldirektor der Museen der Klassik Stiftung Weimar, Wolfgang Holler, ist neuer Präsident der Sächsischen Akademie der Künste. Wie die Akademie am Samstagabend mitteilte, wurde der 65-Jährige für eine dreijährige Amtszeit gewählt. Holler übernimmt damit das Amt von seinem Vorgänger, dem Regisseur und Intendanten Holk Freytag.

Holler ist seit 2005 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste. In seinem neuen Amt wolle er "den mitteleuropäischen Resonanzboden beklopfen". Der historische sächsische Kulturraum gehöre zu den stärksten Regionen in Europa mit internationalem Zuschnitt. In einer engeren Zusammenarbeit mit den Nachbarn Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie Mitgliedern aus Polen, Tschechien und der Ukraine sieht er eine Stärkung für die Akademie.