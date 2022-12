Der Fotograf Fabian Heublich lebt und arbeitet in Leipzig. Bildrechte: Fabian Heublein

Dem Fotografen ist es indessen wichtig, die Menschen persönlich zu treffen, die er porträtieren will, ihnen während der Arbeit, an ihrem Arbeitsplatz zu begegnen. Ein Mensch sei ohnehin nie unabhängig von dem Ort zu denken, an dem er arbeite, meint er. "In meinen Augen ist das der zweitprivateste Raum, der Arbeitsplatz eines Menschen, den man betreten kann." Man bringe dort so viel Zeit zu, dass es immer eine Wechselwirkung gebe zwischen Mensch und dem Arbeitsplatz, der sich sowohl am Arbeitsplatz als auch am Menschen zeige.