Yadegar Asisi wurde 1955 in Wien als Sohn persischer Eltern geboren. Sein Vater, ein kommunistischer Offizier in der persischen Armee, wurde nach dem Putsch 1953 in einem Schauprozess hingerichtet. Daraufhin bot man den Hinterbliebenen die Emigration in kommunistische Länder an. So wuchs Asisi mit seinen fünf Geschwistern in Halle an der Saale auf, später zog die Familie nach Leipzig.