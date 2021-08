Leuchtturm Funktion

Freiraum – das ist die Erklärung, warum es die Menschen nach Zeitz zieht. Hier könne man aktiv werden, so Haberkorn, sich einbringen und gestalten. In einer Stadt, die seit der Wende fast die Hälfte der Bevölkerung verloren hat und in der Zweidrittel der Industriearbeitsplätze wegfielen, stecken für Künstler viele Möglichkeiten, Räume und Platz. Das Kloster liegt vor den Toren der Stadt. Sein kreatives Potenzial strahlt aber über die Klostermauern hinaus.

Wir wirken runter in der Stadt, wie ein Leuchtturm. Lennart Sütterlin, Leiter der Siebdruckwerkstatt

Die Leute kommen hoch auf das Kloster, so Sütterlin. Sie schauen sich die künstlerische Arbeit an und besuchen Veranstaltungen. Aber vom Kloster selbst gehe man auch in die Stadt. Lennart Sütterlin gab vor Kurzem einen Workshop, in dem er mit Zeitzer Schülerinnen und Schülern an Plakaten gearbeitet hat. Lennart Sütterlin liebt die Vielfältigkeit der Möglichkeiten in Zeitz. Bildrechte: Pia Uffelmann/MDR

Unfertiger Charme begeistert

Mitten in der Innenstadt befindet sich die alte Stadtbibliothek – Thomas Haberkorn bezeichnet sie als Satelliten des Klosters. Das Haus mit hohen Decken und abblätternder Farbe ist ein Kunsthaus. Circa zehn Künstlerinnen und Künstler seien dort vor Ort vertreten, erzählt er. "Die arbeiten in verschiedenen Bereichen, beispielsweise als Maler oder Fotografen."



Zu diesen Künstlerinnen und Künstlern gehören auch die Dänen Line Bøgh und Christian Gundtoft. Die Musikerin und der Visual Artist haben vor Kurzem erst ihr Atelier in Zeitz bezogen. Bei einem Konzert im vergangenen Jahr hat der unfertige Charme von Zeitz sie gepackt. Christian Gundtoft erzählt, er möge dieses Gefühl von Potenzial: Dass bald etwas geschehe und gleichzeitig bereits etwas passiert.

Man lernt Menschen kennen, die interessante Dinge tun, aber es sind noch Projekte, work in progress. Christian Gundtoft, Visual Artist

Bildrechte: Pia Uffelmann/MDR Neben den günstigen Mieten begeistert sie auch die besondere Ausstrahlung der Stadt. In Dänemark – gerade in Kopenhagen – wäre alles schon so fertig, so perfekt. Es gebe nicht so viele Orte in Dänemark, wo der Verfall sichtbar sei, so Line Bøgh. "Es ist eine tolle Ästhetik, die ich auch genieße und die einen guten Einfluss auf mich und meine Kunst hat", berichtet die Singer-Songwriterin.

Motor für die "Stadt der Zukunft"

Dort, wo mit dem Kloster Posa ein Anfang gemacht wurde, siedeln sich also noch mehr Kreative an. Dieser Zuzug wird auch unterstützt durch Fördergelder oder Investoren: Die alte Nudelfabrik beispielsweise wurde von die ein Leipziger Investor gekauft und wird inzwischen als Raum für Kunstschaffende und ihre Projekte genutzt. Die "Mönche" im Kloster Posa locken mehr Kunstschaffende nach Zeitz. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste