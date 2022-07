Es ist ein Feuerwerk der Farben, in dem man sich wiederfindet, wenn man die Ausstellung im Zittauer Museum im Franziskanerkloster betritt. Dicht an dicht drängen sich die Gemälde, Zeichnungen, die Plastiken und Skulpturen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich von der jahrhundertelangen Bindung an Figuratives weg- und dem Nichtgegenständlichen zuwandten. Sie suchten und fanden in Formen, Farben, Rhythmen und Strukturen, in der künstlerischen Abstraktion ihre Ausdrucksmöglichkeiten.

Mit mehreren Arbeiten vertreten ist Carl Lohse. Vermutlich würde man ihn, dessen berühmtes Frühwerk in einer Art Schaffensrausch in den Jahren 1919 bis 1921 in Bischofswerda entstand, eher den expressionistischen Künstlern zuordnen. Aber in seinen Portraits, Landschaften und Stadtbilden experimentierte auch er mit abstrakten, sich auflösenden Formen. Bis hin zu rein abstrakten Bildern, wie ein Gemälde von ihm, ein Farbwirbel, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, in der Ausstellung zeigt. Anerkennung dafür blieb ihm allerdings in der DDR verwehrt.