Hartes Holz und feines Öl

Kamelien wachsen sehr langsam, weshalb das Holz extrem hart ist und Begehrlichkeiten weckt als Möbel- und Furnierholz. Die Nutzung des feinen Kamelien-Öls in der Küche wird im Festsaal des Schlosses gezeigt. Dort hat die Gestalterin Bea Berthold ein Bühnenbild entworfen, in dessen Zentrum ein historischer Küchenherd steht. Köche wirbeln mit Kupfertöpfen, die Szenerie wird von Porzellan mit zartem Kamelien-Dekor ergänzt. Wer möchte, kann sich an den ausgestellten Rezepten versuchen. So kann das Kamelien-Öl etwa einen Salat anreichern, Saiblings-Filets werden in Kamelienblüten gedämpft, und duftende Blüten können zu einem Sirup verarbeitet werden.

Allerdings eignen sich dafür nur die ursprünglichen Wildarten der Kamelie. Denn die hochzüchtete Kamelie hat ihren Duft verloren, so Riedel: "Die ersten Kamelien, die nach Europa kamen, haben natürlich alle nicht geduftet. Das waren überzüchtete Japonika-Sorten. Und daraus hat man geschlossen: Die Kamelie duftet nicht und die Rose duftet sehr wohl. Und deswegen ist die Rose das Symbol der echten Liebe und die Kamelie das Symbol der gekauften Liebe."

Blick in den Festsaal des Schlosses, in dem die Verwendung von Kamelien-Öl in der Küche gezeigt wird. Bildrechte: Schloss Zuschendorf

Inspiration für Alexandre Dumas

Und so haftet der Kamelie auch etwas Ruchloses an. Nicht umsonst hat Alexandre Dumas seinen Roman "Die Kameliendame" genannt. Als Sinnbild der Prostituierten fasziniert sie bis heute. Ihr ist in der Ausstellung ein eigener Raum gewidmet. Weitere Bühnenbilder inszenieren die Kamelie als heilkräftige und als pflegende Pflanze. Kamelien-Öl ist in der Kosmetik und Körperpflege hoch begehrt. Bei Japanerinnen sorgt es für glänzendes Haar und eine jugendlich glatte Haut.

Für wohlriechende Parfums ist es eine feine Zugabe und so trug Coco Chanel in ihrem Gürtel gerne eine Kamelienblüte. Das Wissen um die pflegenden Eigenschaften des Kamelien-Öls brachte schon der sächsische-kurfürstliche Hofgärtner George Meister mit nach Europa und schrieb darüber in seinem Buch "Der Orientalisch-Indianische Kunst- und Lustgärtner", herausgegeben 1692 in Dresden. Darin kann man lesen: "Von den getrockneten Samen schlagen sie ein Öl ab, mit welchem, wegen guten Geruchs, die japanischen Frauenzimmer ihre langen schwarzen Haare schmieren."

In einer weiteren Szene sind die Besucher in der Werkstatt eines japanischen Papierschirmbauers zu Gast. Die traditionellen Schirme werden im regenreichen Japan mittels Kamelien-Öl abgedichtet.

Blick in die Kamelienschau auf Schloss Zuschendorf bei Pirna. Bildrechte: Schloss Zuschendorf

Künstlerische Arbeiten begleiten Kamelienschau

Begleitet wird die Blumenausstellung von künstlerischen Arbeiten: Von Malerei, Aquarellen oder Kalligraphie. Monika Zeinar, Künstlerin aus Meißen, stellt wieder ihre beliebten Kamelienaquarelle aus, die die Zartheit der exotischen Blüte wundervoll zu Geltung bringen. Holzgestalter Peter Bortig aus Borthen hat aus den Wurzeln von Wallnuss, Aprikose oder Blutpflaume Kugeln mit außergewöhnlichen Oberflächen gedrechselt. Die Wurzelkugeln in unterschiedlichen Größen beeindrucken durch ihre leuchtende Farbigkeit und Struktur und sind allein schon einen Besuch wert. Die von Peter Bortig gestaltete Haselnusswurzel auf Schloss Zuschendorf Bildrechte: Schloss Zuschendorf

Gewächshäuser auf Schloss Zuschendorf lohnen einen Besuch

Wer sich im Schloss noch nicht sattsehen konnte an den in Vasen präsentieren Blütenschönheiten, kann sich in den Gewächshäusern noch an den Kamelienbäumen erfreuen. Hier sind viele historische Sorten vor allem aus dem 19. Jahrhundert zu bestaunen. Die sogenannten historischen Seidelschen Kamelien sind sozusagen der Kronschatz des Sächsischen Zierpflanzenbaus und wurden als erste Pflanzensammlung Deutschlands unter Denkmalschutz gestellt. Die Hauptblüte ist meistens Ende März.