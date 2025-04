Im Frühjahr war es dann soweit: Neben Eigen+Art zogen auch die Galerien Dogenhaus (heute Jochen Hempel), die Maerzgalerie (heute Galerie Reiter), die Galerien Kleindienst, André Kermer und B/2 mit auf das Gelände. Einzige Neugründung war die Galerie ASPN, damals auch die einzige mit einer Frau an der Spitze: Arne Linde führt die Galerie bis heute. Zum ersten Rundgang am 30. April und 1. Mai 2005 wurden über 10.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände gezählt. Ein fulminanter Auftakt und der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte.

Für einige Jahre war die Spinnerei auch Anziehungspunkt für Leipzigs Partygemeinde. Die Tangofabrik lockte für viele Jahre nicht nur Freunde des argentinischen Tanzes in die Halle 11 der ehemaligen Fabrik, hier verlieh das Team aus Leipzigs Indieclub "Ilses Erika" auch den "Goldenen Rüdiger" für die Alternative-Künstler der Stadt und der damals noch junge Erfurter Rapper Clueso hostete Partys des Leipziger Partykollektivs "Stars for Soul". In der Halle 7 tanzten bis 2016 fliegende Mäntel, fuhren rollende Betten über den Dancefloor und menschenfressende Sofas verschlangen die Gäste der legendären Bimbo-Town-Partys des Aktionskünstlers Jim Whiting. Die spektakuläre Großinstallation musste weichen, weil die Halle 7 neuer Standort des Leipziger Naturkundemuseums werden sollte - ein Vorhaben, das nie in die Tat umgesetzt wurde.