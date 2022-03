Im August Horch Museum in Zwickau eröffnet am 15. März die neue Sonderausstellung "Parken. Autos im Stillstand".

Im August Horch Museum in Zwickau eröffnet am 15. März die neue Sonderausstellung "Parken. Autos im Stillstand".

Im August Horch Museum in Zwickau eröffnet am 15. März die neue Sonderausstellung "Parken. Autos im Stillstand". Bildrechte: MDR/Dany Striese

Im Durchschnitt steht jedes Auto 95 Prozent der Zeit und somit fast 23 Stunden am Tag im Stillstand. An über 100 Tagen im Jahr wird es überhaupt nicht bewegt. Wie das August Horch Museum Zwickau feststellt, handelt es sich damit im Grunde genommen weniger "um ein Fahr-, als vielmehr um ein Stehzeug".



Diesem Thema widmet sich das Museum in der neuen Sonderausstellung mit dem Titel "Parken. Autos im Stillstand" vom 15. März bis zum 30. Oktober 2022. In der Schau wird das für viele Menschen als leidig empfundene Thema des Parkens aus historischer, technischer und kultureller Perspektive beleuchtet.