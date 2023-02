So wie Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff war Bleyl 1901 zum Architekturstudium nach Dresden gekommen. Mit dem gebürtigen Chemnitzer Kirchner einte ihn das Interesse am freien Zeichnen in der Natur. Später stießen die Chemnitzer Erich Heckel (1883-1970) und Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) dazu. Geschult waren sie alle vier aufgrund ihres Studiums an der Technischen Hochschule im Freihandzeichnen. Kirchner etablierte ein allwöchentliches Treffen.

Fritz Bleyls malte Schloss Pillnitz um 1905 – jetzt zu sehen in der Brücke-Ausstellung der Zwickauer Kunstsammlungen. Bildrechte: Kunstsammlungen Zwickau