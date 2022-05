Fotos als Vorlage für Gemälde

Die filmischen Schnappschüsse von den Landarbeitern wechseln sich ab mit Inszenierungen von Häusern und Menschen. Max Pechstein hat sie selbst in ein Album eingeklebt – und so sind diese rund 300 kleinformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Nachwelt erhalten geblieben. In der Schau kann man nun nachverfolgen, wie Pechstein die Fotos als Vorlagen verwendet für seine Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken.

Und als besonderer Höhepunkt wird hier auch erstmals das Gemälde "Brücke" (Große Mühlengrabenbrücke) von 1921 präsentiert. Es ist ein Schlüsselwerk, das ebenfalls in seinem Malerparadies an der Ostsee entstand. Und so zeigt es ein leuchtend blaues Sommeridyll mit ankernden Booten, als Sinnbild für die Leichtigkeit des Seins.

Ein Schlüsselwerk von Pechstein, das an der Ostsee entstand: "Brücke" Bildrechte: Kunstsammlungen Zwickau / Max-Pechstein-Museum

Das Gemälde "Brücke" verschwindet in NS-Zeit

Ein Dutzend Jahre später wird das Gemälde dann zu einem Symbol für die barbarische Politik der Nationalsozialisten. Denn die jüdischen Besitzer aus Berlin sahen sich damals zum Verkauf des Bildes gezwungen. Das Bild verschwand spurlos, der Vater wurde im KZ ermordet. Erst in den 1990er-Jahren taucht das Gemälde wieder auf. Es war nach dem Krieg in den Besitz einer Hamburger Familie geraten, die von alledem nichts wusste. Dabei kam es dann völlig überraschend zu einer wundersamen Begegnung:



"Tatsächlich hat die Hamburger Familie dann eine Ausgleichszahlung an die Berliner Familie gezahlt in den 1990er-Jahren, ganz freiwillig, das muss man betonen. Die beiden Familien haben sich gegenseitig oft besucht und gegenseitig öfter das Gemälde besprochen und auch gesehen, und so hat dann doch diese sehr aufwühlende Geschichte ein sehr gutes Ende genommen."