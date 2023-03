Dennoch engagieren sich die Kunstenthusiasten auch für ihre Anerkennung innerhalb der Stadt. Zum Beispiel mit "Mein Haus, meine Yacht, mein Bild – Kunstfreunde zeigen ihre Kunst". In dieser Ausstellung zeigten die Vereinsmitglieder 2013 Werke, die bei ihnen zu Hause an den Wänden hängen.

Um die 200 Mitglieder gehören dem Verein inzwischen an. Aus Sicht von Klaus Fischer habe er sich in der Stadt etabliert. Dennoch gerieten die Freunde Aktueller Kunst in den letzten Jahren immer wieder ins Visier von Rechtsradikalen, 2021 wurde der Kunstverein und sein Chef massiv aus der rechten Szene bedroht. Als Reaktion auf diese Angriffe wurde ein Offener Brief veröffentlicht, mit dem nahezu sämtliche Kunstinstitutionen und -vermittler Sachsens den Freunden Aktueller Kunst den Rücken stärkten.

Die Freunde Aktueller Kunst haben sich auch nicht einschüchtern lassen, Ausstellungen, wie Hans Haackes documenta-Arbeit "Wir (alle) sind das Volk", die drei Monate am Hauptmarkt in Zwickau hing, oder Henrike Naumanns installative Auseinandersetzung mit dem NSU in "Generation Loss", gehören keinesfalls der Vergangenheit an. Auch künftig wird sich der Zwickauer Verein an gesellschaftlichen Debatten beteiligen mit natürlich aktueller Kunst jenseits der Metropolen in der Peripherie.