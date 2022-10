Max Pechstein, 1881 in Zwickau geboren, kam aus einer Arbeiterfamilie und hat wohl mit viel Zielstrebigkeit Zeit seines Lebens gekämpft, die eigene Kunst etabliert und sein Leben aus mancher engen Situation gerettet. 1955 verstarb er in West-Berlin. Unterdessen hatte ihn die Stadt Zwickau zum Ehrenbürger ernannt und gemeinsam mit ihm den Max-Pechstein-Preis ins Leben gerufen. Er sei wohl, so erzählt es die Enkelin, in den letzten Lebensjahren altersmilde geworden. Mit seiner Heimatstadt habe er immer gehadert – auch weil man ihm, dem eher mittellosen Studenten der Kunstakademie Dresden, in jungen Jahren ein Stipendium nicht in der erwarteten Höhe hatte zahlen wollen.

Die Bilder von Max Pechstein und anderen Expressionisten zeichnen sich durch starke Farben aus. Bildrechte: Kunstsammlungen Zwickau / Max-Pechstein-Museum