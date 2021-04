Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste genau, was uns Deutschen (und in diesen Corona-Tagen sowieso) fehlt – und er wusste auch, wo wir es finden können, jenes Gefühl der "inneren Verklärung seiner selbst", ja, "von freyerem Leben, höherer Existenz, Leichtigkeit und Grazie", wie er es 1786 seinem Tagebuch anvertraute: in Italien. Die Unruhe, endlich nach Italien und dort zu sich selbst zu kommen, durchzieht die deutsche Literatur und Malerei wie ein grün-weiß-roter Faden, vom allgemeinen Tourismus nicht zu reden. Nun widmen die Kunstsammlungen Zwickau einem besonderen Kapitel der deutschen "Italiensehnsucht!" eine hochkarätige, leider geschlossene, Sonderschau – nämlich jener magischen Anziehung, die das Land auf die Malerinnen und Maler in den Jahren von 1905 bis 1933 ausübte, auf Maler wie Beckmann, Heckel, Macke oder Pechstein. Erich Heckel: "Campagna Landschaft" (1909) Bildrechte: Nachlass Erich Heckel Hemmenhofen

Farbenprächtige Bilder entführen nach Rom, Florenz, an die Amalfiküste, Capri und Sizilien

Da hängt es präsent auf limettengrünem Hintergrund, gleich am Eingang der Schau "Italiensehnsucht!", die die Zwickauer Kunstsammlungen mit viel Enthusiasmus, im Verbund mit zwei weiteren Museen, geplant haben, jenes Bild "Monterosso al Mare", das Max Pechstein ebenda malte. 1924 ein einsamer Strand. Malerparadies in unberührter Natur, auch heute noch schwer zu erreichendes Dorf der Cinque Terre an der italienischen Riviera. Petra Lewey, Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau, betont, dass sie für die Wände die kräftigen, teils grellen, Farben des Südens gewählt hat, die Expressionisten wie Schmidt-Rotluff, Macke oder Pechstein inspirierten: Azurblau, Orange, Aubergine.

Wir werden gleich reingezogen in eine wunderschöne Küstenlandschaft – Monterosso al Mare, dieser, von den Touristen noch etwas verschont gebliebene Küstenort. Die Fischer, die Kneipen, die südliche Landschaft, das war ein Italienbild, was sich natürlich auch in den Zeichnungen und Malereien wiederfindet. Petra Lewey, Leiterin der Kunstsammlungen Zwickau über Max Pechsteins "Monterosso al Mare"

Max Pechstein: "Monterosso al Mare" (1924) Bildrechte: Pechstein Hamburg Tökendorf