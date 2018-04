"Halt die Ohren steif. Robert Frank und Gundula Schulze Eldowy in New York"

Die Kunsthalle Erfurt zeigt Fotos der Ostberliner Fotografin Gundula Schulze Eldowy und dem New Yorker Fotograf Robert Frank. Als sich beide Mitte der 80er Jahre in Ostberlin kennen lernen, werden sie Verbündete, und wohnen ein paar Jahre später zusammen in New York.

Zwei Künstler aus ehemals verfeindeten Welten

Gundula Schulze Eldowy, aus der Serie: "Spinning on my Heels" (New York 1992) Bildrechte: Gundula Schulze Eldowy Ihre Wege kreuzen sich erstmals am 8. Juni 1985 in Ostberlin, da ist sie 31, er doppelt so alt. Aus dieser Begegnung erwächst eine tiefe Freundschaft. "Er behandelte sie als Verbündete, ist der Erste, der den Wert ihrer Fotos schätzte", schreibt die Kunsthalle Erfurt auf ihre Homepage. In der Zeit zwischen 1985 und 1989 schreiben sie sich beeindruckende Briefe, die von einer tiefen Zuneigung zeugen. Auszüge aus diesen Briefen flankieren auch die Ausstellung in Erfurt.



Robert Frank weiß als einer der Ersten die Fotos der Künstlerin zu schätzen. Schulze Eldowy fotografiert nicht das, was die Kulturpolitik der DDR sehen will, sondern hält die verfallenden Städte fest, die Alten, die Armen, die so genannten "Asozialen" und schafft damit ein zeitgeschichtliches Zeugnis.

Ich hab dir ja schon geschrieben, wie mir deine Bilder von den Fabrikarbeitern gefallen. Du hast so viel Sympathie fürs Leben und Leiden. Für die Menschen, welche vor dir stehen und die ahnen, dass diese Fotos, dieser Moment übrig bleiben wird. Robert Frank über Schulze Eldowys Fabrikbilder von 1985

Frank lädt sie nach New York ein, er unterschreibt sogar eine offizielle Verpflichtungserklärung der USA, im Falle einer Krankheit die Kosten zu tragen. Im Mai 1990 verbringt Schulze Eldowy schließlich einige Wochen im Haus von Robert Frank. Insgesamt lebt sie drei Jahre in New York und schafft hier vier fotografische Zyklen. In der neuen Schaffensperiode tritt das gleißende Licht New Yorks an die Stelle der Berliner Hinterhof-Dunkelheit.

Fotos erzählen von "Sternenstaub" und dem "Flügelschlag des Herzens"