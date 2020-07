Während des Corona-Lockdowns hat das Autokino auch in Deutschland noch einmal eine Renaissance feiern können. Einzelne Haushalte konnten es sich in ihrem Auto bequem machen, so den Mindestabstand zu anderen einhalten und trotzdem einen Film erleben. Aber die Idee eines Autokinos trägt sich offenbar nicht über die Krise hinaus. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen flaut der Boom allmählich wieder ab. Warum ist das so?