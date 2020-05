Noch ist das Projekt nicht in allen Punkten genehmigt, erklärt Staszel. Aber es sehe gut aus und das freue sie sehr. Sie sieht in diesem Projekt die Chance, das Neiße-Filmfestival – auch in den Augen des Publikums – ein Stück weit am Leben zu halten. Auch das kann Autokino in diesen Zeiten.