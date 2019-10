Die Schriftstellerin und ehemalige NS-Zwangsarbeiterin Vera Friedländer ist tot. Wie der Verlag Das Neue Berlin mitteilte, starb sie am Freitag im Alter von 91 Jahren in Berlin.

Als 15-jähriges Mädchen beteiligte sich Friedländer an einer erfolgreichen Protestaktion gegen die Nazis. Im März 1943 forderte sie zusammen mit ihrem Vater und anderen Beteiligten bei den Protesten in der Berliner Rosenstraße die Freilassung ihrer Mutter und anderer jüdischer Frauen. Später wurde sie als Zwangsarbeiterin in einer Schuhfabrik versklavt.