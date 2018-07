Das Spiel des Jahres 2018 heißt "Azul" von Michael Kiesling. Das hat die Jury des Spiel des Jahres e. V. am Montagmorgen in Berlin bekanntgegeben. Die Jury würdigte die "fast schon nüchterne Funktionalität des Spielbretts". Sie sei "ein gelungener Kontrast zur wunderbaren Ästhetik" des Mosaiks, das im Laufe des Spiels entsteht. Das taktische Legespiel kann von zwei bis vier Mitspielern ab einem Alter von acht Jahren gespielt werden. "Azul" wird von Pegasus-Spiele vertrieben und ist im Verlag Next Move (Montréal) erschienen. Außerdem für den Kritikerpreis nominiert waren die Spiele "Luxor" vom Verlag Queen Games und "The Mind" vom Nürnberger-Spielkarten-Verlag.

Zum "Kennerspiel des Jahres" wurde "Die Quacksalber von Quedlinburg" gekürt Bildrechte: Schmidt-Spiele Außerdem wurde das Kennerspiel des Jahres 2018 mit dem begehrten "Pöppel" ausgezeichnet: Die Auszeichnung ging an "Die Quacksalber von Quedlinburg" von Wolfgang Warsch, das vom Verlag Schmidt Spiele verlegt wurde. Darin werden immer wieder neue Tinkturen kreiert, um zu verhindern, dass ein Braukessel explodiert - was natürlich nicht immer gelingt. Das Spiel kann von zwei bis vier Mitspielern ab zehn Jahren gespielt werden. Mit dem Kennerpreis wird ein Spiel gewürdigt, das sich an erfahrene Spieler richtet, die neue Herausforderungen suchen.

Zum Kinderspiel des Jahres 2018 wurde "Funkelschatz" gekürt. Bei dem Sammelspiel von Lena und Günter Burkhardt für Kinder ab 5 Jahren geht es darum, Funkelsteine einzusammeln.

Begehrte Auszeichnungen

Der Titel "Spiel des Jahres" gilt als äußerst verkaufsfördernd. Von einem normalen Spiel verkaufen die Händler nach Branchenangaben im Durchschnitt 3.000 bis 10.000 Exemplate im Jahr. Beim "Spiel des Jahres" sind es demnach 300.000 bis 400.000. Die Ehrung wurde erstmals 1979 vergeben, in diesem Jahr bereits zum 40. Mal. Ziel der alljährlichen Preisverleihung ist "die Förderung des Spiels als Kulturgut in der Familie und in der Gesellschaft".