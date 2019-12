2020 geht die Erfolgs-Serie in ihre dritte Staffel. Vor dem Start der neuen Folgen sind nun noch einmal alle Episoden der bisher erschienenen zwei Staffeln in der Mediathek zu sehen. Ab dem 27. Dezember können die 16 Folgen dort abgerufen werden. Zur Mediathek gelangen Sie hier. Parallel dazu strahlt der MDR die ersten beiden Staffeln in Doppelfolgen auch im Fernsehen aus. Folge Eins und Zwei laufen in der Nacht vom 27. zum 28. Dezember um 00:15 Uhr im TV.