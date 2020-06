Informationen zum diesjährigen Bachfest: Die insgesamt vier Programmteile am 13., 14., 20. und 21. Juni werden teils live, teils als Aufzeichnung aus den Bach'schen Originalstätten Thomas- und Nikolaikirche gestreamt. Beginn ist wegen der erwartungsgemäß zahlreichen Zuhörer in den USA jeweils um 16 Uhr, das Eröffnungskonzert am Samstag startet bereits um 14.30 Uhr.

An den beiden Samstagen können jeweils bis zu 200 Interessierte auch Konzerte im Rahmen von Gottesdiensten in der Thomas- und

Nikolaikirche besuchen. Ebenfalls ist geplant, musikalische Grüße von

Bach-Freunden aus aller Welt und Mitsing-Formate ins Programm

einzustreuen.

Das eigentlich von 11. bis 20. Juni geplante 95. Bachfest ist wegen der Coronavirus-Pandemie auf 2022 verschoben worden. Unter dem Motto "Bach - We are Family" hätten in diesen Tagen eigentlich Dutzende Bach-Chöre und -Gesellschaften aus aller Welt zur größten Zusammenkunft der globalen Bach-Community der Geschichte nach Leipzig kommen sollen.